Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με έναν άνδρα που έφερε σήμερα αιχμηρό όπλο σε μια κατοικημένη περιοχή του Εδιμβούργου, ανακοίνωσε η αστυνομία της Σκωτίας.

Ο Σκοτ Κένεντι, ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομικής δύναμης της Σκωτίας, δήλωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν έπειτα από πληροφορίες για έναν άνδρα με μαχαίρι νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τον Κένεντι, η αναστάτωση αντιμετωπίστηκε, δεν θεωρείται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό και το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε ως τρομοκρατικό.

Ο Κένεντι είπε ότι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή για να καθησυχάσουν τους κατοίκους.

Νωρίτερα η Daily Mail ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη δυτική συνοικία Κάλντερ.

Πηγή: ΑΠΕ