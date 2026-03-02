Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη F15 που εκτελούσαν πτήση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (USCENTCOM).

Και τα έξι μέλη του πληρώματος πραγματοποίησαν ασφαλή εκτίναξη, διακομίσθηκαν με ασφάλεια και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Footage from several locations shows the US F-15 fighter jet that was shot down by friendly fire in Kuwait this morning. pic.twitter.com/4TmlAHkGob — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) March 2, 2026

Πηγή: ΑΠΕ