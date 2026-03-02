Η συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας και η Μόσχα εξακολουθεί να προτιμά την επίτευξη μιας διπλωματικής διευθέτησης για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες δείχνουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας της επιμονής της Μόσχας να παραδώσει το Κίεβο τα εναπομείναντα εδάφη της περιφέρειας του ανατολικού Ντονμπάς, τα οποία δεν ελέγχει η Μόσχα, μια ιδέα την οποία έχει επανειλημμένως απορρίψει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Το Σάββατο το Bloomberg News μετέδωσε, επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση, ότι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν βλέπουν πλέον τον λόγο να συνεχιστούν οι υπό τις ΗΠΑ συνομιλίες αν το Κίεβο δεν αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραδώσει εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία παραμένει δεσμευμένη στη συνέχιση των συνομιλιών, ωστόσο, και ότι η προσέγγισή της δεν έχει αλλάξει.

"Εχουμε τα συμφέροντά μας που πρέπει να προστατεύσουμε και είναι προς το συμφέρον μας να συνεχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Σαφώς και παραμένουμε ανοιχτοί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις", είπε ο Πεσκόφ προσθέτοντας ότι "μια πολιτική και διπλωματική επίλυση" είναι αυτό που προτιμά η Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ