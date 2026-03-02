Ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας τις εγκαταστάσεις διύλισης της Saudi Aramco στο Ras Tanura, σύμφωνα με αναφορές, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά στον χώρο.

Η φωτιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο και χαρακτηρίστηκε περιορισμένη, όπως μεταδίδεται.

Το Ras Tanura, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας στον Περσικό Κόλπο, αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους διύλισης του βασιλείου στο πλαίσιο της πετρελαϊκής του υποδομής.





BREAKING: Sky News Arabia claims Saudi Aramco’s Ras Tanura refinery was shut down following a drone attack. pic.twitter.com/YGXRzfhQms — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026