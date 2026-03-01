Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εκτιμά πως η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας και, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, αποδυνάμωσαν σημαντικά τις αμυντικές της δυνατότητες.

«Πάντα το βλέπαμε ως μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίζαμε ότι θα χρειαστούν περίπου τέσσερις εβδομάδες», ανέφερε σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, σε μία από τις πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του την Κυριακή. «Είναι μεγάλη χώρα, όσο ισχυρή κι αν είναι, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες — ή και λιγότερο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, μιλώντας στο NBC, ο Τραμπ χαρακτήρισε «αναμενόμενες» τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών στο πλαίσιο της σύγκρουσης. «Έχουμε τρεις (νεκρούς), αλλά σε έναν πόλεμο αναμένουμε απώλειες. Στο τέλος, όμως, θα είναι μια μεγάλη συμφωνία για τον κόσμο», δήλωσε, μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης: «Θλίψη» Ερντογάν για τον θάνατο Χαμενεΐ - «Η χάρη του Αλλάχ να δείξει έλεος»

Πηγή: Ναυτεμπορική