Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του για τον θάνατο του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες από κοινού από Ισραήλ-ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι πληροφορήθηκε με λύπη τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τον ιρανικό λαό και μεταφέροντας, «εκ μέρους της χώρας και του έθνους του», μηνύματα συμπαράστασης. Παράλληλα, ευχήθηκε «έλεος από τον Αλλάχ» για τον εκλιπόντα ηγέτη και τόνισε την ανάγκη επιστροφής στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναφορά της διπλωματίας, επισημαίνοντας πως οι λαοί της περιοχής «αξίζουν ειρήνη και σταθερότητα».

Η τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Άγκυρα έχει ταχθεί επανειλημμένα με σκληρή ρητορική κατά του Ισραήλ, ενώ ο ίδιος έχει στο παρελθόν εκφράσει δημόσια στήριξη προς τη Χαμάς – οργάνωση που θεωρείται σύμμαχος και πληρεξούσιος της Τεχεράνης. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία παραμένει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, γεγονός που την τοποθετεί σε μια σύνθετη γεωπολιτική εξίσωση, ιδίως εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.





Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum.



Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.



İran halkıyla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 1, 2026

