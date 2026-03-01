Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδροι Τουρκίας και ΗΠΑ με φόντο την κλιμάκωση μετά την επιχείρηση κατά του Ιράν, με την Άγκυρα να δίνει έμφαση στην ανάγκη περιορισμού της σύγκρουσης και διασφάλισης της περιφερειακής σταθερότητας.

Η τουρκική προεδρία γνωστοποίησε ότι οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν τις εξελίξεις μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, η κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου ήταν τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την αποτροπή της εξάπλωσης της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή και τη μείωση των κινδύνων για τις ενεργειακές οδούς (το Στενό του Ορμούζ).

Πρώτη δήλωση από τον Μπουρχανετίν Ντουράν

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την περιφερειακή σταθερότητα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε επίσης τη συνάντηση, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ συντονίζεται με τους συμμάχους του.

Έκκληση για «κοινή λογική»

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Κατάρ.

Το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην περιοχή του Κόλπου ήταν ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα της συνάντησης.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι όλοι οι παράγοντες στην περιοχή θα πρέπει να ενεργούν με «κοινή λογική».