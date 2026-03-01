Οι πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη υπεραμύνθηκαν χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, της νομιμότητας των στρατιωτικών επιχειρήσεων που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν, ενώ από την πλευρά του αυτός της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατήγγειλε «έγκλημα πολέμου» και «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» αναφερόμενος στους θανάτους αμάχων.

«Η διεθνής κοινότητα, εδώ και πολύ καιρό, τονίζει μια απλή και αναγκαία θέση αρχής: το Ιράν δεν γίνεται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ζήτημα παγκόσμιας ασφαλείας. Προς τον σκοπό αυτό, οι ΗΠΑ λαμβάνουν νόμιμα μέτρα», είπε ο αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς, επικαλούμενος αποφάσεις του ΣΑ τις οποίες κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι αψηφά και θυμίζοντας ότι τον Σεπτέμβριο επιβλήθηκαν εκ νέου κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

«Όλος ο κόσμος έγινε μάρτυρας της σφαγής μεγάλης κλίμακας αθώων πολιτών από το καθεστώς» του Ιράν στην αρχή της χρονιάς, πρόσθεσε.

Η παρουσία του ιρανού πρεσβευτή στη συνεδρίαση «γελοιοποιεί το όργανο αυτό», όμως ενώ ο ΟΗΕ επιδεικνύει «έλλειψη ηθικής σαφήνειας» οι ΗΠΑ θα την «προασπίσουν» πέταξε ο κ. Γουόλτς απευθυνόμενος στους συνομιλητές του, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί αφότου ανέλαβε τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν ανέρχονται στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ Ντάνι Ντάνον από την πλευρά του κατήγγειλε την «υποκρισία» μελών του ΣΑ τα οποία καταδίκασαν τα πλήγματα του ισραηλινού και του αμερικανικού στρατού στο ιρανικό έδαφος αλλά όχι αυτά που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ και αραβικών κρατών όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις.

«Δεν αναλάβαμε δράση από παρόρμηση, για να επιτεθούμε, αλλά λόγω ανάγκης, διότι το ιρανικό καθεστώς δεν μας άφησε εναλλακτική λύση», υποστήριξε.

Ο ιρανός ομόλογός του Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί μίλησε για «έγκλημα πολέμου» και «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» αναφερόμενος στους θανάτους αμάχων, πάνω απ’ όλα «100 και πλέον παιδιών» σε βομβαρδισμό εναντίον σχολείου θηλέων.

«Είναι λυπηρό ότι ορισμένα μέλη (του ΣΑ), υιοθετώντας δυο μέτρα και δυο σταθμά, αγνόησαν καταφανώς την κατάφωρη επίθεση που διαπράττεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και καταδίκασαν το Ιράν που ασκεί το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε, χωρίς να αναφερθεί στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, που δεν είχε επιβεβαιωθεί ως εκείνη την ώρα από την Τεχεράνη.

Άλλες τοποθετήσεις έριξαν φως στον βαθύ διχασμό του Συμβουλίου Ασφαλείας για το ζήτημα. Η Κίνα, η Ρωσία και κάποιες ακόμη χώρες επέκριναν μόνο την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, άλλες, όπως το Μπαχρέιν, μόνο τα «άνανδρα» αντίποινα της Τεχεράνης, άλλες απλώς κάλεσαν να υπάρξει αποκλιμάκωση ή καταδίκασαν όλες τις στρατιωτικές ενέργειες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση των ΟΗΕ και του Ισραήλ στο Ιράν, καταδίκασε επίσης, με τους ίδιους όρους, τα πλήγματα του Ιράν εναντίον κρατών της περιοχής.

«Η στρατιωτική δράση εγείρει τον κίνδυνο να προκληθεί σειρά εξελίξεων που ουδείς μπορεί να ελέγξει στην πιο ευμετάβλητη περιοχή του κόσμου», τόνισε απευθυνόμενος στο ΣΑ, ζητώντας να κηρυχθεί «άμεση» κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP