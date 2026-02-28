Βίτνεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κάνουν λόγο για χτύπημα drone από το Ιράν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουπάι



Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης Ντουμπάι

Οι Αερολιμένες Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι ένας διάδρομος επιβίβασης στον Διεθνή Αερολιμένα Ντουμπάι (DXB) υπέστη μικρές ζημιές σε ένα περιστατικό, το οποίο περιορίστηκε γρήγορα. Ομάδες άμεσης ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες επιχειρήθηκαν αμέσως και διαχειρίζονται την κατάσταση σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Τέσσερις εργαζόμενοι υπέστησαν τραυματισμούς και έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα. Λόγω των υπαρχόντων σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, τα περισσότερα από τα τερματικά είχαν προηγουμένως εκκενωθεί από επιβάτες.









Footage from Dubai International Airport (DXB) shows the aftermath of what is being reported as an Iranian kamikaze drone attack. pic.twitter.com/dMnaW6qcmZ — GeoInsider (@InsiderGeo) February 28, 2026

IRANIAN STRIKE HITS DUBAI INTERNATIONAL AIRPORTpic.twitter.com/ZygDeajsAR — NewsWire (@NewsWire_US) February 28, 2026

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

