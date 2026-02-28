Βίτνεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κάνουν λόγο για χτύπημα drone από το Ιράν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουπάι

Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης Ντουμπάι

 Οι Αερολιμένες Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι ένας διάδρομος επιβίβασης στον Διεθνή Αερολιμένα Ντουμπάι (DXB) υπέστη μικρές ζημιές σε ένα περιστατικό, το οποίο περιορίστηκε γρήγορα. Ομάδες άμεσης ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες επιχειρήθηκαν αμέσως και διαχειρίζονται την κατάσταση σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Τέσσερις εργαζόμενοι υπέστησαν τραυματισμούς και έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα. Λόγω των υπαρχόντων σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, τα περισσότερα από τα τερματικά είχαν προηγουμένως εκκενωθεί από επιβάτες.



