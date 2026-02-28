Σε δραματικούς τόνους τοποθετήθηκε σε αποψινό διάγγελμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Bενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στα πλήγματα κατά του συγκροτήματος στην Τεχεράνη που συνδέεται με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Όπως δήλωσε, υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» ότι «αυτός ο δικτάτορας δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί», καλώντας παράλληλα τους πολίτες του Ισραήλ να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.





Netanyahu:



We have targeted the site where Khamenei was. pic.twitter.com/4ylCkxa913 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Απευθυνόμενος στους αντικαθεστωτικούς διαδηλωτές στο Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Η βοήθεια που περιμένατε έχει φτάσει. Σύντομα θα έρθει η ώρα σας να βγείτε στους δρόμους και να αλλάξετε την πραγματικότητα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «συμμαχία για την ειρήνη και συμμαχία για τον πόλεμο», εκτιμώντας ότι η παρούσα σύγκρουση θα οδηγήσει τελικά σε «πραγματική ειρήνη».

«Το καθεστώς δεν πρέπει να διαθέτει όπλα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ύπαρξή μας», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να σταματήσει τις επιχειρήσεις πριν διασφαλίσει, όπως είπε, την εξουδετέρωση των απειλών.



