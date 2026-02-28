Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ξενοδοχείο στην περιοχή Palm Island του Ντουμπάι, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται.

Το Palm Island είναι μια τεχνητή νησίδα που βρίσκεται στο Ντουμπάι. Είναι διάσημο για την εντυπωσιακή κατασκευή του σε σχήμα φοινικόδεντρου, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και μηχανικής.

Received images with the note: “Thick smoke after the sound of an explosion in Fairmont The Palm.”

Το Palm Island είναι σύμβολο της πολυτέλειας και “στέκι” των διασήμων.

Σύμφωνα με αναφορές, συντρίμμια από ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην είσοδο του πεντάστερου ξενοδοχείου Fairmont The Palm.

Αναφορές κάνουν λόγο, επίσης, για φωτιά σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι.

