Με την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίων Ιράν καταγράφονται στα ΜΚΔ πλάνα από εκτοξεύσεις πυραυλικών συστημάτων. Κατά το απόγευμα, εντοπίζεται μάλιστα στον ουρανό φαινόμενο της διαστημικής μέδουσας.



Ο όρος «space jellyfish» (διαστημική μέδουσα) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο που δημιουργείται κατά την εκτόξευση πυραύλων σε μεγάλα ύψη, κυρίως λίγο μετά τη δύση ή πριν την ανατολή του ηλίου.

Καθώς ο πύραυλος ανεβαίνει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, τα καυσαέρια και τα ίχνη καύσης φωτίζονται από τον ήλιο, ο οποίος βρίσκεται ήδη κάτω από τον ορίζοντα για τους παρατηρητές στο έδαφος. Το αποτέλεσμα είναι ένα λαμπερό, διάχυτο νέφος με «πλοκάμια» φωτός που θυμίζει μέδουσα στον ουρανό.





Iran’s ballistic missile launches featuring the “space jellyfish” effect — sunlight reflecting off the rocket exhaust in the atmosphere. pic.twitter.com/VQ7FIfD9S7 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Το φαινόμενο δεν σχετίζεται με κάποιο νέο όπλο ή τεχνολογία, αλλά με τις συνθήκες φωτισμού και την αραίωση της ατμόσφαιρας σε μεγάλο υψόμετρο. Έχει παρατηρηθεί σε εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων αλλά και σε διαστημικούς πυραύλους, προκαλώντας συχνά ανησυχία ή σύγχυση σε πολίτες που το βλέπουν για πρώτη φορά.

Σε περιόδους στρατιωτικής έντασης, η εμφάνιση ενός τέτοιου φωτεινού «μανιταριού» στον ουρανό μπορεί να παρερμηνευθεί, ωστόσο πρόκειται για καθαρά φυσικό οπτικό αποτέλεσμα της εκτόξευσης.





به این پدیده می‌گن #Space_Jellyfish

وقتی ناظر روی زمین در تاریکی است و گازهای خروجی از موشک در ارتفاعات بالا هنوز در معرض نور خورشید هستند انعکاس نور از گازها شکلی شبیه به عروس دریایی ایجاد می‌کنه. موقع طلوع یا غروب خورشید.

شنبه ۹ اسفند #Iran pic.twitter.com/iqvDVFkeCw — Vahid Online (@Vahid) February 28, 2026





Διαβάστε επίσης: LIVE: Στο στόχαστρο η ηγεσία του Ιράν – Αντίποινα σε βάσεις ΗΠΑ στον Κόλπο