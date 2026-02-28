Η Άγκυρα εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και κάλεσε όλα τα μέρη να σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, προειδοποίησε ότι οι τελευταίες εξελίξεις απειλούν την περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα.

Η δήλωση αναφέρει: «Οι εξελίξεις που ξεκίνησαν με την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν και συνεχίστηκαν με το Ιράν να στοχεύει τρίτες χώρες, είναι τέτοιας φύσης που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της περιοχής μας και την παγκόσμια σταθερότητα. Ανησυχούμε βαθιά για όλες τις ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απειλούν τη ζωή αθώων πολιτών και καταδικάζουμε τις προκλήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της βίας. Καλούμε όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις».

Έμφαση σε ειρηνική επίλυση και διαμεσολάβηση

Η Άγκυρα επανέλαβε ότι οι κρίσεις στην περιοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαλόγου και όχι στρατιωτικών μέσων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα ζητήματα στην περιοχή πρέπει να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα και επισημαίνεται πως η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη στη διαμεσολάβηση.

«Επαναλαμβάνουμε ότι τα ζητήματα στην περιοχή μας πρέπει να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα. Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη στη διαμεσολάβηση», υποστηρίζεται.

Προτεραιότητα η ασφάλεια των Τούρκων πολιτών

Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πολιτών που βρίσκονται στις εμπλεκόμενες χώρες.

Όπως επισημαίνεται: «Η ασφάλεια των πολιτών μας που ζουν στις σχετικές χώρες αποτελεί προτεραιότητά μας και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».