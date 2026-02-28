Οι ηγέτες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο κάλεσαν το Σάββατο όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, μετά τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την πρόκληση αλλαγής κυβέρνησης, έπειτα από αρκετούς γύρους πυρηνικών διαπραγματεύσεων που δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να αναλάβει άμεση δράση για να αντιμετωπίσει την παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Εκκφωφαντική είναι μέχρι στιγμής η σιωπή της Τουρκίας και της Κίνας



Διαβάστε επίσης: LIVE: ΗΠΑ-Ισραήλ σφυροκοπούν Ιράν- Αντεπίθεση Τεχεράνης σε βάσεις στον Κόλπο

Δείτε τι δηλώνουν άλλες κυβερνήσεις:

Βρετανία: Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν συμμετείχε στα πλήγματα και ότι «δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση». Πρόσθεσε ότι έχει ενισχύσει πρόσφατα τις αμυντικές της δυνατότητες στη Μέση Ανατολή και ότι άμεση προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια των Βρετανών πολιτών στην περιοχή. «Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και γι’ αυτό υποστηρίζουμε διαρκώς τις προσπάθειες για μια διαπραγματευμένη λύση», ανέφερε σε ανακοίνωση.



Ρωσία: H Μόσχα ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, καλώντας σε επιστροφή στη διπλωματική οδό. Το ρωσικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής και δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνική λύση, στη βάση του διεθνούς δικαίου και της ισορροπίας συμφερόντων.

Γερμανία: Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Γερμανία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Ισραήλ για τα πλήγματα. Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο Μερτς έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών και άλλους αξιωματούχους στην περιοχή και ότι «συντονίζεται στενά με Άραβες εταίρους για την αναζήτηση διπλωματικών οδών». Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι είναι κρίσιμο να αποτραπούν «οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης».

Λίβανος: Ανώτατοι ηγέτες κάλεσαν όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στην ευημερία των Ιρανών πολιτών. Οι δηλώσεις φάνηκαν να απευθύνονται και προς τη λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, εν μέσω ερωτημάτων για το κατά πόσο η αποδυναμωμένη, φιλοϊρανική οργάνωση θα επιχειρήσει να εμπλακεί στη σύγκρουση υπέρ του Ιράν.

Σαουδική Αραβία: Το Ριάντ χαρακτήρισε τις αναφορές για ιρανικά αντίποινα κατά αραβικών χωρών – μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – «κατάφωρη παραβίαση» της εθνικής τους κυριαρχίας. «Η Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη και στήριξή της προς αυτά τα αδελφά κράτη, δεσμευόμενη να διαθέσει όλους τους πόρους της για να τα συνδράμει σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ελβετία: Η ελβετική κυβέρνηση δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» από τα πλήγματα. Κάλεσε σε «πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου» και προέτρεψε όλες τις πλευρές «να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και να προστατεύσουν τους αμάχους.