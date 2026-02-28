Ραγδαίες κείναι οι εξελίξεις μετά τα εκτεταμένα πλήγματα που αποδίδονται στο Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων, με ισραηλινούς αξιωματούχους να αφήνουν να εννοηθεί ότι στο στόχαστρο βρέθηκε ακόμη και η κορυφή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες ισραηλινές πηγές, μεταξύ των στόχων των επιθέσεων περιλαμβάνονταν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την τύχη των προσώπων αυτών.





BREAKING: The IDF has carried out strikes targeting senior Iranian commanders and political leaders, including Supreme Leader Khamenei and President Pezeshkian, Israeli officials told Axios. — ILRedAlert (@ILRedAlert) February 28, 2026

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό δίκτυο N12 μετέδωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ισραήλ, ο αρχηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχάμαντ Πακπούρ, ενδέχεται να έχει σκοτωθεί. Ωστόσο, ο ιρανικός στρατός απάντησε ότι «όλοι οι διοικητές του στρατού είναι καλά στην υγεία τους», διαψεύδοντας τις σχετικές αναφορές.



Σε δήλωσή του στο Axios, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος φέρεται να ανέφερε ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η δημιουργία συνθηκών για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, μέσω στοχευμένων πληγμάτων κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας – τόσο της σημερινής όσο και ευρύτερα του μηχανισμού εξουσίας.

Παράλληλα, η The New York Times δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό και εκτεταμένες ζημιές στο ασφαλές συγκρότημα που συνδέεται με τον Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Οι εικόνες, που ελήφθησαν από την Airbus το πρωί του Σαββάτου, καταγράφουν κατεστραμμένα κτίρια στο συγκρότημα που χρησιμοποιείται ως κατοικία και βασικός χώρος υποδοχής υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Η τοποθεσία του Ιρανού ηγέτη παραμένει άγνωστη.





Επιπλέον, επλήγη περιοχή της Τεχεράνης όπου διαμένει ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια Έρικα Σόλομον, επαληθευμένα βίντεο δείχνουν πλήγμα στην Πλατεία 72, σε κατοικημένη ζώνη της συνοικίας Ναρμάκ, όπου είναι γνωστό ότι κατοικεί ο σκληροπυρηνικός πρώην πρόεδρος. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για το πού βρισκόταν τη στιγμή της έκρηξης.