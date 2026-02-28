Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις το πρωί στόχευσαν την «εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία» της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αμυντικών υποδομών και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε διάφορες πόλεις.

«Η ανανεωμένη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ιράν συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί αυτή την επιθετικότητα σαφή παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τονίζει ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να απαντήσει αποφασιστικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το ιρανικό έθνος έχει πάντοτε επιδείξει υπομονή και αυτοσυγκράτηση για να αποτρέψει την κλιμάκωση και να διαφυλάξει τη σταθερότητα στην περιοχή», σημειώνεται, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «πλήρως έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα και θα κάνουν τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ αποτελούν «σαφές παράδειγμα ένοπλης επιθετικότητας» και επικαλείται το Άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο αφορά το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ιράν.

«Η ιστορία δείχνει ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ποτέ παραδοθεί στην επιθετικότητα. Και αυτή τη φορά, η απάντηση του Ιράν θα είναι αποφασιστική και οι επιτιθέμενοι θα μετανιώσουν για τις εχθρικές τους ενέργειες», καταλήγει η ανακοίνωση.



Διαβάστε επίσης: LIVE: ΗΠΑ-Ισραήλ ξεκίνησαν επίθεση κατά Ιράν - Τραμπ: «Κατεβάστε τα όπλα»