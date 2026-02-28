Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη του Ιράν, δημοσιεύει δήλωση από την Ουάσιγκτον μετά την επίθεση Ισραήλ-ΗΠΑ σήμερα (28/2) το πρωί στο Ιράν, με πολλαπλά χτυπήματα σε διάφορες πόλεις.

Χαρακτηρίζει την επίθεση «ανθρωπιστική παρέμβαση, με στόχο της την Ισλαμική Δημοκρατία, τον κατασταλτικό της μηχανισμό και την μηχανή θανάτου της – όχι τη χώρα και το μεγάλο έθνος του Ιράν».

هم‌میهنان عزیزم،



لحظاتی سرنوشت‌ساز پیشِ روی ماست.



کمکی که رئیس‌جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران.



— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026

Ολόκληρη η δήλωσή του

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Μπροστά μας βρίσκονται στιγμές που θα καθορίσουν τη μοίρα μας.

Η βοήθεια που υποσχέθηκε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στον γενναίο λαό του Ιράν έχει πλέον φτάσει. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική παρέμβαση· και στόχος της είναι η Ισλαμική Δημοκρατία, ο κατασταλτικός της μηχανισμός και η μηχανή θανάτου της — όχι η χώρα και το μεγάλο έθνος του Ιράν.

Όμως, ακόμη και με την άφιξη αυτής της βοήθειας, η τελική νίκη θα σφυρηλατηθεί από τα δικά μας χέρια. Εμείς, ο λαός του Ιράν, θα ολοκληρώσουμε το έργο σε αυτή την τελική μάχη. Η ώρα να επιστρέψουμε στους δρόμους πλησιάζει.

Τώρα που η Ισλαμική Δημοκρατία καταρρέει, το μήνυμά μου προς τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας είναι σαφές:

Έχετε ορκιστεί να προστατεύετε το Ιράν και τον ιρανικό λαό — όχι την Ισλαμική Δημοκρατία και τους ηγέτες της. Καθήκον σας είναι να υπερασπίζεστε τον λαό, όχι ένα καθεστώς που έχει πάρει την πατρίδα μας όμηρο μέσω της καταστολής και του εγκλήματος. Σταθείτε στο πλευρό του λαού και συμβάλετε σε μια σταθερή και ασφαλή μετάβαση. Διαφορετικά, θα βυθιστείτε μαζί με το πλοίο του Χαμενεΐ που βυθίζεται και με το καθεστώς του.

Και το μήνυμά μου προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Πρόεδρο Τραμπ, είναι το εξής:

Ο ευγενής λαός του Ιράν, παρά τη βάρβαρη καταστολή και τις σφαγές αυτού του καθεστώτος, στάθηκε όρθιος με θάρρος για σχεδόν δύο μήνες. Σας ζητώ τώρα να επιδείξετε τη μέγιστη προσοχή ώστε να διαφυλαχθούν οι ζωές των αμάχων και των συμπατριωτών μου. Ο λαός του Ιράν είναι φυσικός σας σύμμαχος και σύμμαχος του ελεύθερου κόσμου και δεν θα ξεχάσει ποτέ τη στήριξή σας στην πιο δύσκολη περίοδο της σύγχρονης ιρανικής ιστορίας.

Και σε εσάς, αγαπητοί μου συμπατριώτες στο Ιράν:

Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες και ημέρες, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον ύστατο στόχο μας: την ανάκτηση του Ιράν.

Σας ζητώ να παραμείνετε προς το παρόν στα σπίτια σας και να διαφυλάξετε την ασφάλεια και την προστασία σας. Να είστε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι ώστε, την κατάλληλη στιγμή — την οποία θα σας ανακοινώσω με ακρίβεια — να επιστρέψετε στους δρόμους για την τελική δράση.

Ακολουθείτε τα μηνύματά μου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των δορυφορικών μέσων. Αν υπάρξουν διακοπές στο διαδίκτυο και στα δορυφορικά μέσα, θα παραμείνω σε επικοινωνία μαζί σας μέσω ραδιοκυμάτων.

Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τελική νίκη. Θέλω να είμαι στο πλευρό σας το συντομότερο δυνατόν ώστε μαζί να ανακτήσουμε και να ανοικοδομήσουμε το Ιράν.

Ζήτω το Ιράν,

Ρεζά Παχλαβί