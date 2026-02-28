Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» κατά του Ιράν, σε οκτάλεπτο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social.

Όπως δήλωσε, οι «απειλητικές ενέργειες» της Τεχεράνης «θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο».

«Εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε, «το ιρανικό καθεστώς φωνάζει “Θάνατος στην Αμερική” και διεξάγει μια αδιάκοπη εκστρατεία αιματοχυσίας».

Αναφέρθηκε επίσης στην κρίση της αμερικανικής πρεσβείας το 1979–1981, όταν 66 όμηροι κρατήθηκαν για 444 ημέρες.

«Ήταν μαζική τρομοκρατία και δεν πρόκειται να το ανεχθούμε άλλο», είπε, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν επιχείρησε να ανασυστήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αναπτύξει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι «θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους» και «θα αφανίσουμε το ναυτικό τους», προσθέτοντας ότι, παρότι ελήφθησαν μέτρα για την αποφυγή θυμάτων, «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί».

Κάλεσε τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης να «καταθέσουν τα όπλα» ή να «αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο».

Απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν, είπε ότι «η ώρα της ελευθερίας σας πλησιάζει» και προειδοποίησε ότι «βόμβες θα πέφτουν παντού».

«Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας – θα είναι δική σας να την πάρετε», κατέληξε.



