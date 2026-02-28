«Έχουμε να πάρουμε μια πολύ μεγάλη απόφαση». Με αυτή τη φράση ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε το στίγμα της αμερικανικής στάσης απέναντι στο Ιράν, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των επόμενων βημάτων. Μιλώντα; στο πλαίσιο του Corpus Christi στο Texas, σημείωσε πως «32.000 διαδηλωτές σκοτώθηκαν — πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχεράνη «θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά πρέπει να είναι μια συμφωνία με ουσιαστικό περιεχόμενο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων υπό αυστηρούς όρους. «Θα προτιμούσα να το κάνουμε με ειρηνικό τρόπο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «είναι πολύ δύσκολοι άνθρωποι»

Trump comments on Iran in Corpus Christi, Texas

- "We have a very big decision to make"

- "32,000 protesters killed, that's some number of people"

- "They want to make a deal, but got to make a deal that is meaningful"

- "I'd rather do it the peaceful way, but they are very… pic.twitter.com/riCwJN4d3O — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 27, 2026





Όπως δήλωσε νωρίτερα, «διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν δίνουν τη σωστή απάντηση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ικανοποιημένη από τη στάση της ιρανικής πλευράς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει εδώ και 47 χρόνια», παραπέμποντας στην περίοδο από την Ιρανική Επανάσταση και έπειτα, και επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι απαιτείται ουσιαστική αλλαγή συμπεριφοράς από το ιρανικό καθεστώς.

Παράλληλα, εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στη συμφωνία για τα πυρηνικά που είχε συναφθεί επί προεδρίας Ομπάμα, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις χειρότερες και πιο ανόητες συμφωνίες» που έχει δει ποτέ.





.@POTUS on Iran: "We're negotiating right now but they're not getting to the right answer... we're not going to see what's happened for 47 years keep going... That Obama deal was one of the worst, one of the dumbest deals I've ever seen." pic.twitter.com/KaOe63PsNW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 27, 2026



«Δεν θέλουν να πουν τις λέξεις κλειδιά, "Δεν πρόκειται να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο", και απλώς δεν μπορούν να φτάσουν εκεί... Έτσι δεν είμαι ικανοποιημένος με τη διαπραγμάτευση», είπε.

Ερωτηθεις πόσο κοντά είναι στο να πάρει μια απόφαση για το χτύπημα,ο Πρόεδρος Τραμπ είπε: «Θα προτιμούσα να μην σας πω. Θα είχατε το μεγαλύτερο αποκλειστικό στην ιστορία.»





Reporter: How close are you to making a decision on strikes?



U.S. President Donald Trump: "I'd rather not tell you. You'd have the greatest scoop in history." pic.twitter.com/IXir2cvclA — Open Source Intel (@Osint613) February 27, 2026

