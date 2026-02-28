Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι χαρακτηρίζει το Ιράν ως «Κράτος Υπεύθυνο για Παράνομες κρατηςεις».

Σήμερα όρισα το Ιράν ως Κράτος Υποστηρικτή για Παράνομες Κρατήσεις. Επ' ευκαιρία δεκαετιών, το ιρανικό καθεστώς έχει κρατήσει βάναυσα αθώους Αμερικανούς και πολίτες άλλων εθνών, χρησιμοποιώντας τους ως πολιτικό μοχλό. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει αυτή την αποτρόπαια πρακτική και να απελευθερώσει άμεσα όλους τους άδικα κρατούμενους Αμερικανούς.





Η ανακοίνωση

Σήμερα, χαρακτηρίζω το Ιράν ως Κράτος Χορηγό Παράνομης Κράτησης. Όταν το ιρανικό καθεστώς κατέλαβε την εξουσία πριν από 47 χρόνια, ο Αγιατολάχ Χομεϊνί εδραίωσε τον έλεγχό του εγκρίνοντας την ομηρία του προσωπικού της Πρεσβείας των ΗΠΑ. Για δεκαετίες, το Ιράν συνέχισε να κρατά βάναυσα αθώους Αμερικανούς, καθώς και πολίτες άλλων χωρών, προκειμένου να τους χρησιμοποιεί ως πολιτικό μοχλό πίεσης εναντίον άλλων κρατών. Αυτή η αποτρόπαιη πρακτική πρέπει να τερματιστεί.

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέδωσε Εκτελεστικό Διάταγμα για την Προστασία των Υπηκόων των ΗΠΑ από Παράνομη Κράτηση στο Εξωτερικό το περασμένο φθινόπωρο και το Κογκρέσο στη συνέχεια θέσπισε τον Νόμο για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Κράτησης του 2025, εξουσιοδοτώντας το Υπουργείο να χαρακτηρίσει το Ιράν ως Κράτος Χορηγό Παράνομης Κράτησης. Εάν το Ιράν δεν σταματήσει, θα αναγκαστούμε να εξετάσουμε πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεχόμενου γεωγραφικού περιορισμού ταξιδιών στη χρήση διαβατηρίων των ΗΠΑ προς, μέσω ή από το Ιράν.

Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει να κρατά ομήρους και να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που κρατούνται άδικα στο Ιράν, βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό αυτού του χαρακτηρισμού και των συναφών ενεργειών. Το παροτρύνουμε να το πράξει. Κανένας Αμερικανός δεν πρέπει να ταξιδεύει στο Ιράν για οποιονδήποτε λόγο. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ιράν να αναχωρήσουν αμέσως.