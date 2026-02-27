Τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στο Τέξας, τόνισε, ωστόσο, ότι θα διεξαχθούν «περισσότερες συνομιλίες την Παρασκευή» και ότι συνεχίζει να επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος μαζί τους, αλλά αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή. Θέλω να κάνω μια συμφωνία μαζί τους».

Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης. «Δεν θέλω, αλλά μερικές φορές πρέπει» απάντησε, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος εναντίον της Τεχεράνης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». «Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» διαμήνυσε, για να προσθέσει: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν τον αμερικανικό στρατό. Θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει».





🚨 JUST IN — PRESIDENT TRUMP TELLS IRAN, POINT-BLANK: "It'd be nice if we could do it with out the military, but sometimes you have to do it with!"



"We have the greatest military in the WORLD. There's nothing CLOSE. I'd love not to use it — but sometimes, you have to." 🔥🔥 pic.twitter.com/wPwHobJS3I — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 27, 2026

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, εν μέσω μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Ομάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Δεν έχω λάβει τελική απόφαση για ενδεχόμενα πλήγματα στο Ιράν





Πηγή: Πρώτο Θέμα