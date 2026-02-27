Τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου. Το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.



Σύμφωνα με νέο απολογισμό των ιταλικών αρχών, από τον εκτροχιασμό τραμ που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μιλάνο, έχασε την ζωή του ένας άνδρας και άλλοι τριάντα εννέα τραυματίσθηκαν. Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.





Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. Il bilancio dell'incidente è ancora provvisorio ma c'è una vittima. Secondo quanto si apprende,… pic.twitter.com/s14eMS7cmn — Sky tg24 (@SkyTG24) February 27, 2026





Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.







