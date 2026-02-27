Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic αρνήθηκε να παραχωρήσει στο Πεντάγωνο απεριόριστη χρήση των συστημάτων της, ακόμη και υπό την απειλή ενεργοποίησης έκτακτων ομοσπονδιακών εξουσιών. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Dario Amodei, η εταιρεία δεν μπορεί «καλή τη πίστει» να αποδεχθεί όρους που ενδέχεται να παραβιάζουν τις ηθικές της αρχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Agence France-Presse, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε τελεσίγραφο στην εταιρεία να εγκρίνει έως την Παρασκευή την άνευ όρων στρατιωτική αξιοποίηση της τεχνολογίας της, διαφορετικά θα μπορούσε να υποχρεωθεί σε συμμόρφωση μέσω του Νόμου περί Αμυντικής Παραγωγής (Defense Production Act).

Η Anthropic ξεκαθαρίζει ότι ήδη συνεργάζεται με το Πεντάγωνο και υπηρεσίες πληροφοριών για αμυντικούς σκοπούς, ωστόσο θέτει «κόκκινη γραμμή» στη χρήση της ΤΝ για μαζική επιτήρηση Αμερικανών πολιτών και για πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. «Η χρήση αυτών των συστημάτων για μαζική εσωτερική παρακολούθηση είναι ασύμβατη με τις δημοκρατικές αξίες», τόνισε ο Amodei.





Anthropic said it would not accede to the Pentagon's request to eliminate safeguards from its AI systems, despite threats to deem the company a 'supply chain risk' and remove it from the Department of Defense's systems https://t.co/EIlVC4jdhY pic.twitter.com/TPBpqdFpDv — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Το Πεντάγωνο, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι ενεργεί εντός του νόμου και φέρεται να έχει εγκρίνει ήδη τη χρήση άλλων συστημάτων ΤΝ σε διαβαθμισμένο περιβάλλον, αυξάνοντας τις πιέσεις προς την Anthropic. Η εταιρεία είχε συνάψει το 2025 σύμβαση ύψους 200 εκατ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για παροχή μοντέλων ΤΝ.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στις αρχές ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης και στις αυξανόμενες στρατιωτικές απαιτήσεις, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική ένταση και ο τεχνολογικός ανταγωνισμός εντείνονται.