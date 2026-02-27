Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και των οικογενειών τους από την Αμερικανική Αποστολή στο Ισραήλ, επικαλούμενο αυξημένους κινδύνους ασφάλειας. Η απόφαση περιλαμβάνεται σε επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία, η οποία προειδοποιεί ότι το περιβάλλον ασφαλείας σε Ισραήλ, Ιερουσαλήμ και Παλαιστινιακά Εδάφη μπορεί να μεταβληθεί αιφνιδίως.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενδέχεται να επιβληθούν επιπρόσθετοι περιορισμοί μετακινήσεων για το προσωπικό της πρεσβείας, ιδίως σε περιοχές κοντά στη Γάζα, στα σύνορα με Λίβανο και Συρία, καθώς και σε τμήματα της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης.

Η οδηγία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη λόγω τρομοκρατίας και πολιτικών ταραχών, ενώ για τη Γάζα ισχύει σύσταση «μην ταξιδεύετε» εξαιτίας ένοπλης σύγκρουσης και εξαιρετικά επικίνδυνης κατάστασης ασφαλείας. Στις ζώνες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται περιοχές πλησίον των συνόρων με Λίβανο, Συρία και Αίγυπτο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί ότι τρομοκρατικές ομάδες ή μεμονωμένοι δράστες ενδέχεται να πραγματοποιήσουν επιθέσεις χωρίς προειδοποίηση, με πιθανούς στόχους τουριστικούς χώρους, συγκοινωνιακούς κόμβους, αγορές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, συστήνεται σε όσους επιλέξουν να παραμείνουν ή να ταξιδέψουν στην περιοχή να αποφεύγουν συγκεντρώσεις, να παρακολουθούν τις τοπικές οδηγίες ασφαλείας και να εγγράφονται στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP) για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση κρίσης.



