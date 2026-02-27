Η Ρωσία έπληξε λιμενική υποδομή στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε εξοπλισμό, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια με τρόφιμα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα.

«Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται στη ναυτιλιακή επιμελητεία», σημείωσε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Παρά ταύτα ο ουκρανικός ναυτιλιακός διάδρομος είναι επιχειρησιακός, διαχειριζόμενος πάνω από 176 εκατομμύρια τόνους φορτίου, συμπεριλαμβανομένων άνω των 150 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών», πρόσθεσε.

Παράλληλα σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τοπική κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ώστε να επιτραπούν επισκευές σε εξωτερική γραμμή παροχής ρεύματος. Η είδηση περί τοπικής κατάπαυσης του πυρός επιβεβαιώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος πρόσθεσε πως δραστηριότητες αποναρκοθέτησης διεξάγονται για την ασφαλή πρόσβαση στο σταθμό συνεργείων για επισκευές.

Ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, τέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022. Ο σταθμός δεν παράγει ηλεκτρικό ρεύμα την τρέχουσα περίοδο και για την ψύξη του πυρηνικού του υλικού και την αποφυγή ενός καταστροφικού ατυχήματος στηρίζεται σε εξωτερική παροχή ρεύματος.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι διακυβεύουν την ασφάλεια του σταθμού, εξαπολύοντας επιθέσεις κοντά σε αυτόν. Παρόμοια τοπική κατάπαυση του πυρός είχε τεθεί σε ισχύ πέρυσι, όταν η λειτουργία των γραμμών παροχής ρεύματος είχε διακοπεί για εβδομάδες και ο σταθμός ήταν αναγκασμένος να στηρίζεται στην παροχή από ντιζελοκίνητες γεννήτριες έκτακτης ανάγκης.

Η ρωσική διοίκηση του σταθμού ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι η τοπική αυτή κατάπαυση του πυρός, που τίθεται σε ισχύ σήμερα, επιτεύχθηκε με τη βοήθεια του Ραφαέλ Γκρόσι, του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA).

Ρώσοι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι μία από τις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία και ότι οι επισκευές στην άλλη θα χρειαστούν τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά, σημείωσε η διοίκηση της πυρηνικής εγκατάστασης.

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το θέμα αυτό.

Το ζήτημα του ποιος θα πρέπει να ελέγχει τον τεράστιο αυτόν πυρηνικό σταθμό είναι κεντρικό στις βραδυκίνητες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των εμπολέμων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ που αναμένεται να επαναληφθούν στη Γενεύη τον ερχόμενο μήνα.

Παράλληλα σήμερα, στη Ρωσία, ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ δήλωσε το ξημέρωμα ότι ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν την ομώνυμη πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και διακοπές στην παροχή ρεύματος, νερού και θέρμανσης.

Η επίθεση στο Μπέλγκοροντ, το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, και τη γύρω περιοχή του, ήταν η δεύτερη σε διάστημα πέντε ημερών που προκαλεί σοβαρή ζημιά.

Η περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του ουκρανικού στρατού στα τέσσερα χρόνια που διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη γειτονική τους χώρα.

«Υπάρχει σοβαρή ζημιά στην ενεργειακή υποδομή», σημείωσε ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ σε ανάρτησή του στο Telegram. «Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν διακοπές στις παροχές ρεύματος, νερού και θέρμανσης», διευκρίνισε.

Προς το παρόν Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει σχετικά.

Ο Γκλάντκοφ σημείωσε ότι αποτίμηση της έκτασης της ζημιάς επρόκειτο να γίνει με το πρώτο φως της μέρας.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ανεπίσημα κανάλια του Telegram δείχνουν κατοικημένες περιοχές να βρίσκονται βυθισμένες στο σκοτάδι και τον ουρανό να φωτίζεται από εκρήξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ