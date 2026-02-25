Η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ατζανί αναμένεται να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό αύριο από το Εφετείο του Παρισιού για μια υπόθεση φοροδιαφυγής, για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή, όπως και στην καταβολή προστίμου ύψους 250.000 ευρώ.

Το δικαστήριο είχε εκτιμήσει, τον Δεκέμβριο του 2023, ότι τα γεγονότα κατέδειξαν τη «βούληση απόκρυψης στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση» και ότι «προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στη φορολογική ισότητα των πολιτών».

Η πρωταγωνίστρια, ηλικίας 70 ετών, τιμηθείσα με πέντε βραβεία Σεζάρ και γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως "L'été meurtrier" (1983), "Camille Claudel" (1988), "La Reine Margot" (1994) ή πρόσφατα "Mascarade" (2022), έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της το 1974 στην ταινία «Το Χαστούκι» του Κλοντ Πινοτό, σε ηλικία σχεδόν 20 ετών.

Η Ιζαμπέλ Ατζανί, που δεν παρέστη στην πρώτη δίκη, κρίθηκε ένοχη πως δόλια δήλωσε φορολογική κατοικία στην Πορτογαλία το 2016 και το 2017, αποφεύγοντας την καταβολή φόρου εισοδήματος ύψους 236.000 ευρώ.

Καταδικάστηκε επίσης επειδή έλαβε ένα ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, το 2013, από τον Μαμαντού Ντιανά Ντιαέ, επιχειρηματία και φίλο της ηθοποιού, πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Σενεγαλέζο αθλητή και επίσης μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Για το δικαστήριο, αυτό το ποσό, που δηλώθηκε ως δάνειο, ήταν μια «συγκεκαλυμένη δωρεά», γεγονός που επέτρεψε στην κατηγορούμενη, η οποία εκείνη την εποχή βρισκόταν σε δυσχερή οικονομική θέση, να αποφύγει την καταβολή φόρου ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, η Ατζανί κρίθηκε ένοχη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διότι μετέφερε μέσω ενός «μη δηλωθέντος» λογαριασμού στις ΗΠΑ το ποσό των 119.000 ευρώ προς την Πορτογαλία, με το δικαστήριο να εκτιμά πως «οι υλικές και νομικές προϋποθέσεις αυτής της επιχείρησης θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο από την ανάγκη απόκρυψης της προέλευσης και του προορισμού αυτών των κεφαλαίων».

Οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει πρωτόδικα πως η πελάτισσά τους διέπραξε ένα «σφάλμα» στη φορολογική δήλωσή της καθώς εμφανίστηκε με φορολογική κατοικία στην Πορτογαλία, έχοντας εκείνη την εποχή λάβει «λανθασμένες συμβουλές».

Η έρευνα ξεκίνησε το 2016, μετά την εμφάνιση του ονόματος της Ιζαμπέλ Ατζανί στα Panama Papers, ως κατόχου μιας επιχείρησης στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.



