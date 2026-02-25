Με μια ιστορική αναφορά στην οθωμανική περίοδο και τη στήριξη Ινδών διοικητών σε εβραϊκές δυνάμεις κατά τις απελευθερωτικές προσπάθειες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου υποδέχθηκε τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντα Μόντι στην Ολομέλεια της Κνεσσέτ σκιαγραφώντας μια σχέση με ιστορικές ρίζες και σύγχρονο στρατηγικό αποτύπωμα.

«Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν βρισκόμασταν ακόμη υπό οθωμανική κατοχή, εκείνοι που μας βοήθησαν να απελευθερώσουμε αυτή τη χώρα περιλάμβαναν τον βρετανικό στρατό, στον οποίο συμμετείχαν και Εβραίοι μαχητές.

Αλλά και γενναίοι Ινδοί στρατιώτες και διοικητές, που πολέμησαν σαν λιοντάρια στη μάχη για την απελευθέρωση της Χάιφα.

Όταν οι δυνάμεις απωθήθηκαν, ποιοι όρμησαν μπροστά και έδωσαν τη ζωή τους; Ινδοί διοικητές.

Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Έδωσαν τη ζωή τους για εμάς.», δήλωσε συγκκεριμένα ο Νετανιάχου.





«Από αυτή τη στιγμή και πέραν αυτής»



Η ομιλία του Μόντι σηματοδότησε την πρώτη φορά που Ινδός πρωθυπουργός απευθύνεται στο ισραηλινό κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναβάθμιση των διμερών δεσμών τα τελευταία χρόνια.



«Είναι προνόμιο και τιμή να στέκομαι ενώπιον της Κνέσετ», δήλωσε ο Μόντι, μεταφέροντας – όπως είπε – τους χαιρετισμούς 1,4 δισ. Ινδών. Τόνισε ότι η Ινδία θα σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ «από αυτή τη στιγμή και πέραν αυτής», στέλνοντας μήνυμα πολιτικής συνέχειας και στρατηγικής προσήλωσης.

Ο Ινδός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «καμία αιτία δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη δολοφονία αμάχων», καταδικάζοντας την τρομοκρατία, ενώ παράλληλα υποστήριξε την πρωτοβουλία για ειρήνη στη Γάζα. «Ο δρόμος προς την ειρήνη δεν είναι εύκολος, αλλά η Ινδία ενώνεται με τη διεθνή κοινότητα υπέρ του διαλόγου, της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή», ανέφερε.

Στρατηγική συνεργασία σε άμυνα και τεχνολογία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αμυντική συνεργασία, η οποία έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της σχέσης. Το Ισραήλ συγκαταλέγεται στους σημαντικούς προμηθευτές αμυντικών συστημάτων της Ινδίας, ενώ το Νέο Δελχί εξετάζει στοιχεία του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας Iron Dome στο πλαίσιο ανάπτυξης εγχώριας αρχιτεκτονικής προστασίας.

«Σε έναν αβέβαιο κόσμο, μια ισχυρή αμυντική συνεργασία μεταξύ αξιόπιστων εταίρων όπως η Ινδία και το Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας», υπογράμμισε ο Μόντι.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Ισραήλ «δύναμη καινοτομίας», σημειώνοντας ότι η Ινδία επενδύει δυναμικά στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αναφέρθηκε στο σχήμα I2U2 (Ινδία–Ισραήλ–ΗΠΑ–ΗΑΕ) ως πλαίσιο στρατηγικής σημασίας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Γεωργία, νερό και τεχνογνωσία

Ο Μόντι εξήρε την ισραηλινή τεχνογνωσία στη διαχείριση υδάτων και τη γεωργική τεχνολογία, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει 47 κέντρα εκπαίδευσης αγροτών στην Ινδία, μεταφέροντας τεχνολογίες αιχμής.

«Αρχαίοι πολιτισμοί, κοινές αξίες»

«Είμαστε δύο αρχαίοι πολιτισμοί και δεν είναι τυχαίο ότι οι παραδόσεις μας παρουσιάζουν φιλοσοφικές ομοιότητες», σημείωσε ο Ινδός πρωθυπουργός, δίνοντας πολιτισμικό βάθος στη στρατηγική σχέση.

Μετά την ομιλία του, τιμήθηκε με το μετάλλιο του Προέδρου της Κνέσετ, την ανώτατη διάκριση του ισραηλινού κοινοβουλίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μόντι έχει τιμηθεί και από την Παλαιστίνη στο παρελθόν, γεγονός που ενισχύει το προφίλ ισορροπίας που επιχειρεί να διατηρήσει η Ινδία στη Δυτική Ασία.

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από ολιγόλεπτη αποχώρηση μερίδας βουλευτών της αντιπολίτευσης για διαδικαστικό ζήτημα, χωρίς, όπως διευκρινίστηκε, να στρέφεται κατά του Ινδού πρωθυπουργού.

Στρατηγικό βάρος εν μέσω περιφερειακής έντασης

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, προσδίδοντας ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος στην παρουσία Μόντι. Η Ινδία επιδιώκει να εδραιωθεί ως αυτόνομος πόλος ισχύος με πολυδιάστατες συμμαχίες, ενώ το Ισραήλ ενισχύει τα ανοίγματά του προς την Ασία