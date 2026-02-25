Η Ουκρανία διαβλέπει ένα μικρό «παράθυρο ευκαιρίας» για να εξασφαλίσει το μέλλον της εντός της ΕΕ: ​​ανάμεσα στις ουγγρικές εκλογές του Απριλίου και τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027, αναφέρουν αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες και το Κίεβο τους οποίους επικαλείται το Politico.

Το Κίεβο θέλει να συμπεριληφθεί μια αναφορά για την ένταξη στην ΕΕ το 2027 στην ειρηνευτική συμφωνία που διαπραγματεύεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), και θεωρεί το διάστημα μεταξύ των δύο κρίσιμων ευρωπαϊκών εκλογών ως την καλύτερη στιγμή για να ενταχθεί στο μπλοκ. Η ΕΕ επεξεργάζεται ένα σχέδιο που θα μπορούσε να δώσει στην Ουκρανία μερική ένταξη τον επόμενο χρόνο. Αυτό θα έδινε στην Ουκρανία καθεστώς παρατηρητή κατά τη διάρκεια των συνόδων κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ θα ολοκληρώνει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τα προνόμια πλήρους ένταξης.

«Είναι αλήθεια ότι θέλουμε [μια] ταχεία ενταξιακή διαδικασία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο την Τρίτη, στην τέταρτη επέτειο της γενικευμένης ρωσικής εισβολής.

«Το 2027 είναι πολύ σημαντικό για εμάς και, ελπίζω, ρεαλιστικό, ώστε ο [Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ] Πούτιν να μην μπορεί να μπλοκάρει την ένταξή μας επί δεκαετίες», δήλωσε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι το Κίεβο προσπαθεί να αποφύγει την τύχη της προσπάθειάς του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, η οποία ουσιαστικά έχει φύγει από το τραπέζι ως αποτέλεσμα της αντίθεσης της Ουάσινγκτον.

Η λογική είναι ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δεν θα επιτρέψει την πρόοδο της προσπάθειας του Κιέβου πριν από τις εκλογές του Απριλίου, επειδή έχει καταστήσει την αντίθεση του στην Ουκρανία βασικό στοιχείο της εκστρατείας επανεκλογής του. Αλλά ο Όρμπαν μπορεί να αμβλύνει την αντίθεσή του αν καταφέρει να κερδίσει άλλη μια θητεία, ειδικά αν πιεστεί από τον Τραμπ, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη της ΕΕ και έναν Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησαν ανώνυμα.

Εάν ο Όρμπαν χάσει τις ουγγρικές εκλογές, τόσο οι Βρυξέλλες όσο και το Κίεβο αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει «άνοιγμα» υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης που προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Ο διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε ότι ενώ ο Μαγιάρ έχει επικρίνει την Ουκρανία, φαίνεται να θέλει να συνεργαστεί πιο «εποικοδομητικά» με τις Βρυξέλλες και θα μπορούσε να παρακινηθεί από την επιθυμία να αποδεσμευτούν τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ για την Ουγγαρία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ικανό κίνητρο για να άρει την αντίθεση της Ουγγαρίας στην υποψηφιότητα της Ουκρανίας για την ΕΕ. Εάν δεν συμβεί αυτό, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να κληθεί να ασκήσει πίεση - εάν ο Τραμπ εξακολουθεί να θέλει να παίξει το ρόλο του διαπραγματευτή.

«Μπορείτε να βασιστείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση — θα είμαστε στο πλευρό σας όσο χρειαστεί», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στον Ζελένσκι στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης. «Είμαστε αφοσιωμένοι στην οικοδόμηση μιας ελεύθερης, κυρίαρχης και ευημερούσας Ουκρανίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το πρόβλημα με το «όσο χρειαστεί»

Η ανησυχία στο Κίεβο είναι ότι, εάν οι συνομιλίες χρονοτριβήσουν και ο Τραμπ χάσει το ενδιαφέρον του για μια ειρηνευτική συμφωνία, το «όσο χρειαστεί» θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Ουκρανία θα αποκλειστεί από το μπλοκ μέχρι μετά τις επόμενες εκλογές της ΕΕ το 2029, ή ακόμα και αργότερα, σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο.

Οι Βρυξέλλες και το Κίεβο προσβλέπουν επίσης στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, στις οποίες η ακροδεξιά Εθνική Συμμαχία, η οποία στο παρελθόν ήταν φιλική προς το Κρεμλίνο, προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Ο φόβος είναι ότι εάν το κόμμα της Μαρίν Λεπέν κερδίσει την προεδρία πριν προσφερθεί στην Ουκρανία μια θέση εντός της ΕΕ, θα μπορούσε να μπλοκάρει την ένταξη του Κιέβου.

Ωστόσο, η πλήρης ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πριν από το 2027 έχει αποκλειστεί, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

Μιλώντας την Τρίτη μαζί με τον Ζελένσκι και τον Κόστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι ενώ κατανοεί ότι «μια σαφής ημερομηνία» είναι «σημαντική» για τον Ζελένσκι, όσον αφορά την ΕΕ, «οι ημερομηνίες από μόνες τους [χωρίς την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων] δεν είναι δυνατές».

Πηγή: skai.gr