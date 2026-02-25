Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι έγιναν μαζικές αποδράσεις μελών οικογενειών τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους από τον καταυλισμό του Αλ-Χολ μετά την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων στα τέλη του Ιανουαρίου.

«Οταν έφθασαν οι δυνάμεις μας, διαπίστωσαν περιπτώσεις μαζικής απόδρασης, εξαιτίας του ανοίγματος του στρατοπέδου κατά ανοργάνωτο τρόπο», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ο καταυλισμός του Αλ-Χολ φυλασσόταν από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, οι οποίες αποχώρησαν στις 20 Ιανουαρίου υπό την πίεση της Δαμασκού. Οι συριακές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο λίγες ώρες αργότερα.

Η Δαμασκός επιρρίπτει ευθύνη στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις οι οποίες αποσύρθηκαν «χωρίς συντονισμό και προειδοποίηση».

Ο εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι «κατάσταση χάους» επικράτησε μετά την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων και ότι «138 ανοίγματα» βρέθηκαν στον τοίχο του καταυλισμού μήκους 17 χιλιομέτρων.

Χιλιάδες γυναίκες και παιδιά απέδρασαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο καταυλισμός του Αλ-Χολ στέγαζε περί τα 23.500 άτομα, στην πλειονότητά τους Σύρους και Ιρακινούς. Περί τους 6.500 αλλοδαποί, 44 εθνικοτήτων, ζούσαν στο Annex, το τμήμα υψηλής ασφαλείας του καταυλισμού.

Οσοι έμειναν μεταφέρθηκαν από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας σε άλλον καταυλισμό στην βόρεια Συρία.

Σε ό,τι αφορά τις φυλακές των τζιχαντιστών, ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την μεταφορά άνω των 5.700 κρατουμένων από την Συρία στο Ιράκ.



