Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσει να υποστηρίζει τις ένοπλες ομάδες πληρεξουσίων, την Χαμάς στην Γάζα, την Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Βέλγο ομόλογο του Μαξίμ Πρεβό, προσέθεσε ότι η Γερμανία έχει «μια ειδική ευθύνη για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ