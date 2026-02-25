Η Deutsche Bank διατήρησε τραπεζική σχέση με τον Τζέφρι Έπστιν από το 2013 έως τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2019, διαχειριζόμενη εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και εγκρίνοντας νέους λογαριασμούς και συναλλαγές, παρά επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τις εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου της για ύποπτες κινήσεις.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες emails, τα οποία σκιαγραφούν τον τρόπο με τον οποίο η γερμανική τράπεζα ενέταξε και διατήρησε ως πελάτη έναν καταδικασμένο για υπόθεση πορνείας, με χαρακτηρισμό υψηλού κινδύνου, όταν μάλιστα η JPMorgan είχε διακόψει τη συνεργασία της μαζί του ήδη από το 2013.

Κομβικό ρόλο στην ένταξη του Έπστιν διαδραμάτισε ο ιδιώτης τραπεζίτης Πολ Μόρις, ο οποίος μετακινήθηκε από την JPMorgan στη Deutsche Bank. Τον Αύγουστο του 2013 ο Έπστιν του έγραψε: «Θα μεταφέρω όλους τους λογαριασμούς μου σε εσένα και στη Deutsche Bank». Η απάντηση του Μόρις ήταν: «Τζέφρι, εξαιρετικά! Εκτιμώ την πίστη και την εμπιστοσύνη σου». Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς περίπου 180 εκατ. δολάρια κατέληξαν στη Deutsche Bank. Σε εσωτερικό μήνυμα καταγράφηκε: «Συγχαρητήρια για τη χρηματοδότηση του Έπστιν!».

Παρά το ποινικό παρελθόν του πελάτη, δεν ενεργοποιήθηκε πλήρης διαδικασία αυξημένου ελέγχου φήμης υψηλού κινδύνου. Η ένταξη προχώρησε υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προέκυπταν επιπλέον ζητήματα από τους ελέγχους ταυτοποίησης και πρόληψης ξεπλύματος χρήματος.

Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα αντιμετώπιζε τον Έπσταϊν όχι μόνο ως πελάτη αλλά και ως δίαυλο πρόσβασης σε υπερ-πλούσιους επιχειρηματίες. Σε σημείωμα του 2014 επισημαινόταν ότι «διαθέτει πολλές σημαντικές σχέσεις» και ότι πρόκειται για «μια πολύ καλή ευκαιρία — ελπίζουμε σε σχέση πρώτης κατηγορίας».

Οι αναφορές καταγράφουν επαφές με τον Λίον Μπλακ, συνιδρυτή της Apollo Global Management, καθώς και άλλες προσωπικότητες της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Παρά τις προσδοκίες, η τραπεζική σχέση με ορισμένους από αυτούς παρέμεινε περιορισμένη.

Οι συναλλαγές που ενεργοποιούσαν alerts

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου κατέγραφαν επανειλημμένες ειδοποιήσεις για πληρωμές προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Τον Μάρτιο του 2017 εξετάστηκε έμβασμα προς «Ρωσίδα μοντέλο» με έδρα τη Μόσχα. Η τελική αξιολόγηση ανέφερε: «Αυτού του είδους η δραστηριότητα είναι συνηθισμένη για τον συγκεκριμένο πελάτη και δεν θεωρείται ύποπτη».

Η Deutsche Bank γνωστοποίησε αργότερα στις αμερικανικές αρχές ότι επεξεργάστηκε περίπου 875.000 δολάρια σε πληρωμές προς «φερόμενα ξένα μοντέλα».

Παράλληλα, εγκρίθηκε αύξηση του ημερήσιου ορίου ανάληψης μετρητών από 1.000 σε 12.000 δολάρια. Η εποπτική αρχή της Νέας Υόρκης κατέγραψε ότι ο Έπστιν πραγματοποιούσε κατά μέσο όρο αναλήψεις 200.000 δολαρίων ετησίως, κρίνοντας ότι η αδυναμία αναγνώρισης του σχετικού κινδύνου συνιστούσε σοβαρή αποτυχία συμμόρφωσης.

Το 2018 ζητήθηκε η δημιουργία νέου trust με την ονομασία Caterpillar Trust. Σε αλληλογραφία με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή απαιτείται» επισημαινόταν: «Ο πελάτης επιθυμεί να χρηματοδοτήσει τον λογαριασμό το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλώ εγκρίνετε μόλις μπορέσετε». Την ίδια περίοδο, σε εσωτερική επικοινωνία, στέλεχος της τράπεζας παρέπεμπε σε δημοσίευμα για τη δραστηριότητα του Έπστιν και ρωτούσε: «Τι ακριβώς κάνουν για τον Τζέφρι Έπστιν;».

Παρά τη σταδιακή κλιμάκωση της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η συνεργασία συνεχίστηκε.

Η απόφαση διακοπής και οι παρατάσεις

Τον Δεκέμβριο του 2018 η Deutsche Bank ενημέρωσε τον Έπστιν ότι τερματίζει τη συνεργασία, δίνοντάς του προθεσμία έως τις 29 Φεβρουαρίου 2019 για τη μεταφορά των κεφαλαίων. Ωστόσο, δόθηκαν παρατάσεις και συνεχίστηκαν μεταφορές. Σε εσωτερικό email αναφερόταν: «Μας υποσχέθηκαν ότι θα έχουν αποχωρήσει πλήρως έως τις 6 Μαΐου, αλλά ελπίζουμε μέχρι το τέλος Απριλίου. Συνεχίστε λοιπόν να τους βοηθάτε να στέλνουν εμβάσματα».

Σε επικοινωνία με τραπεζικό ίδρυμα του Λιχτενστάιν, στέλεχος της Deutsche Bank διαβεβαίωνε: «Δεν έγινε καμία αναφορά σε ονόματα. Ούτε καν στο όνομα του trust».

Η σύλληψη και οι λογαριασμοί των 33,77 δολαρίων

Ο Έπστιν συνελήφθη στις 6 Ιουλίου 2019 και κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Την επόμενη ημέρα, εσωτερικό email με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί άμεσα» κατέγραφε δεκάδες λογαριασμούς που παρέμεναν ανοιχτοί, με συνολικό υπόλοιπο 33,77 δολάρια.

Η Deutsche Bank έχει καταβάλει 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και διακανονισμούς που σχετίζονται με την υπόθεση, αναγνωρίζοντας «σφάλμα κατά την ένταξη του Έπστιν το 2013» και «αδυναμίες» στις διαδικασίες της.

Ο διαχειριστής σχέσης Στιούαρτ Όλντφιλντ απολύθηκε μεταγενέστερα για «έλλειψη της αναμενόμενης επιμέλειας για συγκεκριμένο πελάτη», όπως προκύπτει από ρυθμιστικές καταθέσεις.



