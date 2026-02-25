Δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου στην Ουκρανία και την Σλοβακία, παρά την διακοπή της λειτουργίας του πετρελαιαγωγού Druzhba, ο οποίος μεταφέρει στην κεντρική Ευρώπη ρωσικό πετρέλαιο διασχίζοντας τον έδαφος της Ουκρανίας, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που επιτρέπουν την διατήρηση του εφοδιασμού των δύο χωρών, διεβεβαίωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν, σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, έθεσε βέτο στην χορήγηση ευρωπαϊκού δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο και στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και απαιτεί από το Κίεβο να αποκαταστήσει την ροή μέσω του αγωγού Druzhba.

Η Βουδαπέστη κατηγορεί το Κίεβο ότι καθυστερεί να αποκαταστήσει την λειτουργία του αγωγού που έχει υποστεί ζημίες από ρωσική επίθεση με drone στην δυτική Ουκρανία τον Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάλεσε επίσης την Βουδαπέστη να εγείρει το θέμα στην Μόσχα που βομβάρδισε τον αγωγό, όπως και όλες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία δηλώνουν ότι έχουν αρχίσει να αντλούν πετρέλαιο από τα αποθέματά τους, που ισοδυναμούν με εισαγωγές τριών μηνών.

Επιμένουν αν και υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις για την εισαγωγή πετρελαίου, όπως ο αγωγός Adria που διασχίζει την Κροατία, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν έπειτα από την σύσκεψη των εμπειρογνωμόνων για το θέμα.

Ο αγωγός «θα διασφαλίσει την τροφοδοσία της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Ο αγωγός έχει αρκετή δυναμικότητα για την αύξηση του όγκου ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας με πετρέλαιο που προέρχεται από άλλες χώρες και όχι από την Ρωσία. Επιπλέον φορτία πετρελαίου θα φθάσουν δια θαλάσσης στην Κροατία για την τροφοδοσία του Adria, εξήγησε η εκπρόσωπος.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Druzhba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται θα είναι αρκετές για την άρση του βέτο της Ουγγαρίας και πρόσθεσε ότι διεξάγονται συνομιλίες σε πολιτικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα χορηγήσει το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων «με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο», διαβεβαίωσε χθες από το Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εχουμε πολλές λύσεις. Και θα τις χρησιμοποιήσουμε».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ