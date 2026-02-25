Η ρωσική κυβέρνηση συζητά προτάσεις για την ενδεχόμενη παροχή βοήθειας σε καύσιμα στην Κούβα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει στις 13 Φεβρουαρίου ότι η Μόσχα θα παράσχει βοήθεια στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένης υλικής βοήθειας, με σκοπό να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει την προσπάθεια των ΗΠΑ να αφήσει το νησί χωρίς πετρέλαιο.

Η αγορά καυσίμων της Ρωσίας παραμένει σταθερή, πρόσθεσε ο Νόβακ. Είναι ωφέλιμο για τη Ρωσία υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, επειδή αυτό της αποφέρει πρόσθετα έσοδα για να αναπτύξει την βιομηχανία πετρελαίου, δήλωσε ο ίδιος.



Διαβάστε επίσης: Ουκρανία: Εκ νέου ζημιές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου από ρωσικά πλήγματα





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ