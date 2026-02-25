Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της «πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών», όπως γνωστοποίησε το κόμμα μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Οι δηλώσεις Βαρουφάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως έχει πάρει μια φορά ecstasy, αλλά και πως έχει κάνει χρήση κάνναβης

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don't inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά ο κ. Βαρουφάκης

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

