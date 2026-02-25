Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Τουρκία, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το ΝΑΤΟ εντείνει τις αποστολές επιτήρησης γύρω από το Ιράν, ενώ η Άγκυρα προετοιμάζεται για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα που θα μπορούσε να πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις στην περιοχή.

Προετοιμασίες για ενδεχόμενο αμερικανικό χτύπημα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Bloomberg (24/02/26), η Τουρκία εξετάζει σενάρια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων αναφέρουν ότι η Άγκυρα έχει επεξεργαστεί σχέδια για τη διαχείριση πιθανών προσφυγικών ροών από το Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται περιλαμβάνονται:

Η δημιουργία προσωρινών καταυλισμών κοντά στα σύνορα.

Η λήψη μέτρων για αποτροπή μαζικής εισόδου εκτοπισμένων.

Ακόμη και περιορισμένη είσοδος σε ιρανικό έδαφος, εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αποτραπεί ανεξέλεγκτη μετακίνηση πληθυσμών προς την Τουρκία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο μετακίνησης μεγάλου αριθμού Αφγανών και Πακιστανών που διαμένουν σήμερα στο Ιράν, σε περίπτωση που η σύγκρουση δημιουργήσει κενό εξουσίας ή εσωτερική αποσταθεροποίηση.



Αυξημένες πτήσεις AWACS από το Ικόνιο

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι το NATO έχει αυξήσει τις αποστολές αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS που επιχειρούν από την αεροπορική βάση του Ικονίου (Konya), με επίκεντρο πλέον την επιτήρηση του Ιράν – και όχι της Ρωσίας, όπως συνέβαινε κατά προτεραιότητα το προηγούμενο διάστημα.

Η ενίσχυση των πτήσεων επιτήρησης αποδίδεται στην αυξημένη πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτική κινητικότητα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Κάλεσμα Άγκυρας για αυτοσυγκράτηση

Παρά τις στρατιωτικές προετοιμασίες, Τούρκοι αξιωματούχοι – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – απευθύνουν έκκληση τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς το Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρείας κλίμακας σύγκρουση.

Η Τουρκία, που συνορεύει άμεσα με το Ιράν και φιλοξενεί ήδη εκατομμύρια πρόσφυγες από προηγούμενες περιφερειακές κρίσεις, θεωρεί ότι μια πολεμική ανάφλεξη θα μπορούσε να έχει σοβαρές ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις.