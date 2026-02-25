Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μπαλίκεσίρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πιλότου.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι ένα F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περίπου στις 00:50.

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι από το ατύχημα έχασε τη ζωή του ένας πιλότος.

Στο ενημερωτικό και συλλυπητήριο μήνυμά του ανέφερε:

«Το αεροσκάφος F-16 μας που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων της Μπαλικεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια μιας πτήσης περίπου στις 00:50 και ένας από τους πιλότους μας μαρτύρησε. Είθε ο Θεός να ελεήσει τον ήρωά μας και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του.

Είθε το αγαπημένο μας έθνος να είναι δυνατό».

