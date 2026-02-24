Αφγανικές και πακιστανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά στα σύνορά τους την Τρίτη, με αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για το ξέσπασμα της βίας.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά τα φονικά αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Πακιστάν στο Αφγανιστάν, τα οποία σκότωσαν πολλούς αμάχους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σε επιθέσεις που το Ισλαμαμπάντ υποστήριξε ότι στόχευαν μαχητές.

«Υπήρξαν πυρά από την πακιστανική πλευρά προς το Αφγανιστάν, στα οποία απάντησαν οι συνοριακές δυνάμεις», δήλωσε ο Ζαμπιχουλάχ Νουρανί, επικεφαλής του τμήματος ενημέρωσης της επαρχίας Νανγκαρχάρ στο Αφγανιστάν.

«Προς το παρόν, οι συγκρούσεις έχουν σταματήσει και δεν υπάρχουν απώλειες από τη δική μας πλευρά», είπε στο AFP.

Στο Πακιστάν, εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού κατηγόρησε τις αφγανικές δυνάμεις για «απρόκλητα πυρά» κατά μήκος των συνόρων.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν απάντησαν άμεσα και αποτελεσματικά, σιωπώντας την επιθετικότητα των Ταλιμπάν», έγραψε ο Μοσάραφ Ζαΐντι στην πλατφόρμα X.

Αξιωματούχος ασφαλείας κοντά στα σύνορα, στην Πεσαβάρ, δήλωσε στο AFP ότι δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες από την πακιστανική πλευρά, μιλώντας ανώνυμα, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα ΜΜΕ.

Η ένταση ακολούθησε τα πακιστανικά πλήγματα σε Νανγκαρχάρ και Πακτίκα κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Κυριακή, τα οποία, σύμφωνα με την αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, σκότωσαν τουλάχιστον 13 αμάχους.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανέφερε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και διέψευσε ανακοίνωση του Πακιστάν ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 80 μαχητών.

Οι σχέσεις των δύο γειτόνων έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, με τα χερσαία συνοριακά περάσματα να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τον Οκτώβριο, όταν πολύνεκρες συγκρούσεις στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι δεν λαμβάνει μέτρα κατά ένοπλων ομάδων που εξαπολύουν επιθέσεις στο Πακιστάν, κάτι που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνείται.

Το πακιστανικό στρατιωτικό επιτελείο εξαπέλυσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών πληγμάτων στο Αφγανιστάν μετά από σειρά φονικών επιθέσεων αυτοκτονίας.

