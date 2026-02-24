Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Θόρμπιορν Γιάγκλαντ νοσηλεύτηκε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά σε σχέση με τη στενή του σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών Τζέφρι Έπσταϊν.

Πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση του Γιάγκλαντ είναι επί του παρόντος σοβαρή.

Ο τύπος της Ένωσης Νορβηγών Συντακτών και επιλεγμένοι Νορβηγοί συντάκτες είχαν καταλήξει σε συμφωνία με τον δικηγόρο του Γιάγκλαντ στις 17 Φεβρουαρίου, ότι δεν θα κάλυπταν αυτό το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Γιάγκλαντ, η αστυνομία διενήργησε εκτεταμένη έρευνα στα ακίνητά του, συμπεριλαμβανομένου του διαμερίσματός του στο Όσλο και στο Ρίσορ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, η κατηγορία εναντίον του Γιάγκλαντ απαγγέλθηκε μετά την άρση της ασυλίας του από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι δικηγόροι του Γιάγκλαντ υποστήριξαν ότι αρνήθηκε την ποινική ευθύνη και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί στην έρευνα.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία είχε πρόσβαση η αμερικανική κυβέρνηση έδειξαν ότι ο Γιάγκλαντ φέρεται να είχε σχεδιάσει ατομικές και οικογενειακές επισκέψεις στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς.

Πηγή: cnn.gr