Σε αναθεώρηση σχεδιασμού για τα Eurofighters Typhoon προχωρά -σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ- η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας, τροποποιώντας και το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ενόψει συγκρότησης της πρώτης μοίρας.

Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, εκτός από τα 44 αεροσκάφη που έχουν συμφωνηθεί, σχεδιάζεται η συγκρότηση των δύο πρώτων μοιρών αποτελούμενων από αεροσκάφη ικανά να εκτοξεύουν πυραύλους Meteor, με την προμήθεια 12 Eurofighter Typhoon Tranche 3 από το Κατάρ.

Επομένως, άλλα 12 αεροσκάφη θα προμηθευτούν από το Κατάρ και 24 Eurofighter θα προστεθούν στο οπλοστάσιο εντός ενός έτους.

Εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η εκπαίδευση πιλότων και τεχνικού προσωπικού θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την πρώτη αποστολή να επισκέπτεται την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου τη Διοίκηση Αεροπορικής Βάσης Κόνινγκσμπι για τις πρώτες εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Στόχος οι 56 μονάδες

Με βάση τον σχεδιασμό, ο αριθμός των αεροσκαφών θα αυξηθεί σταδιακά, φτάνοντας τα 56 μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια.

Ένας στόλος Eurofighter Typhoon αποτελείται από 12 έως 16 αεροσκάφη. Η Τουρκία θα διαθέτει αρχικά 24 Eurofighter Typhoon. Τα 12 αεροσκάφη που θα αγοραστούν από το Ομάν θα παραδοθούν στην Τουρκία από το 2028, μετά τον εκσυγχρονισμό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αεροσκάφη Tranche 4 που θα προμηθευτούν από το Ηνωμένο Βασίλειο θα αρχίσουν επίσης να παραδίδονται το 2028.

Άρα, άμεσα / Εντός 1 έτους

24 Eurofighter Typhoon

12 από Κατάρ (Tranche 3A, με ραντάρ AESA και δυνατότητα Meteor)

12 επιπλέον από Κατάρ

Αυτά θα αποτελέσουν τον πρώτο επιχειρησιακό πυρήνα.

Από το 2028

12 μεταχειρισμένα από Ομάν, μετά από εκσυγχρονισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

20 καινούργια από Ηνωμένο Βασίλειο (Tranche 4), με τις παραδόσεις να ξεκινούν επίσης το 2028.

Τελικός αριθμός

Η Τουρκία αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 56 Eurofighter Typhoon μέσα στα επόμενα 3–4 χρόνια, δηλαδή έως περίπου το 2028–2029.

Συνοπτικά: