Σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας φέρεται να βρίσκεται μια συμφωνία-μαμούθ ύψους 500 δισ. δολαρίων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με επίκεντρο την ενέργεια και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, το σχέδιο προβλέπει τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου στρατηγικής συνεργασίας.

«Strategic Energy Plan»: Η Τουρκία σε ρόλο ενεργειακού κόμβου

Υπό την ονομασία «Strategic Energy Plan», θα δημιουργηθεί εταιρική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες σχεδιάζεται να επενδύσουν απευθείας σε δραστηριότητες έρευνας, παραγωγής και ανάπτυξης αγωγών εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων και στην τουρκική επικράτεια, με την Τουρκία να αναλαμβάνει ρόλο ενεργειακού κόμβου.

Κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον ρόλο της Τουρκίας ως βασικού διαμετακομιστικού κέντρου ενέργειας προς την ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας τη στρατηγική της σημασία στο ενεργειακό ισοζύγιο της Δύσης.

Επενδύσεις και στο τραπεζικό σύστημα

Αμερικανικές εταιρείες προβλέπεται να επενδύσουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας, κυρίως στον τραπεζικό τομέα.

Κοινές έρευνες σε Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

Το σχέδιο περιλαμβάνει και κοινές ενεργειακές δραστηριότητες εκτός τουρκικής επικράτειας, με ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Προβλέπεται η διεξαγωγή κοινών ερευνών και εξορύξεων ενέργειας στη Μεσόγειο, στη Συρία, στην Τουρκία, στη Λιβύη και σε άλλες χώρες.

Άρση κυρώσεων και ορίζοντας το 2026

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρόβλεψη για πλήρη άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων CAATSA, με στόχο την ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων.

Οι συμφωνίες προγραμματίζεται να οριστικοποιηθούν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου 2026.