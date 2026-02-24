Κάπου είκοσι Κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, καταδίκασαν χθες Δευτέρα «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τα πρόσφατα μέτρα του Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Αυτές οι τελευταίες αποφάσεις εγγράφονται σε οφθαλμοφανή στρατηγική με σκοπό να μεταβληθεί η κατάσταση στο πεδίο και να συνεχιστεί η απαράδεκτη de facto προσάρτηση», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών αυτών.

Στην αρχή του μήνα, το Ισραήλ έλαβε σειρά μέτρων για να αυξηθεί ο έλεγχός του στη Δυτική Όχθη, που κατέχει από το 1967, συμπεριλαμβανομένων τομέων υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής, δυνάμει των ισραηλινοπαλαιστινιακών συμφωνιών του Όσλο, που υπογράφτηκαν τα χρόνια του 1990 αλλά θεωρούνται σήμερα κλινικά νεκρές.

«Οι ενέργειες αυτού του είδους αποτελούν εσκεμμένη και άμεση επίθεση εναντίον της βιωσιμότητας του παλαιστινιακού κράτους και της εφαρμογής της λύσης των δυο κρατών», συνεχίζει η κοινή ανακοίνωση, που καλεί την ισραηλινή Κυβέρνηση «να επανεξετάσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις» και να «σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις» της.

Ανάμεσα στις Κυβερνήσεις που προσυπογράφουν είναι αυτές των σκανδιναβικών κρατών, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Αίγυπτου, της Τουρκίας, της Ινδονησίας· και ακόμη, οργανισμοί όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Την περασμένη εβδομάδα, 85 κράτη μέλη του ΟΗΕ είχαν ήδη καταδικάσει τα μέτρα του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ