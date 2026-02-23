Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι έπληξε ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τρεις άνδρες, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυμπανίσει την επιτυχία της όσον αφορά την εξουδετέρωση των πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβικλή.

Ο στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτήν.





VIDEO: EE.UU. REALIZA OTRO "ATAQUE CINÉTICO LETAL" contra una 'NARCOLANCHA'.



El Comando Sur de EE.UU. informó este lunes sobre un nuevo bombardeo en aguas del mar Caribe. Tuvo como blanco una embarcación de pequeño calado calificada como "NARCOLANCHA" RT: https://t.co/LeLN77gEOC pic.twitter.com/kL9sO0QO5D — RT México (@ActualidadRTmx) February 23, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ