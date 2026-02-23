Το απομονωμένο «Zorro Ranch» στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς νέα στοιχεία από τα λεγόμενα «Epstein files» ρίχνουν φως σε όσα φέρεται να διαδραματίζονταν πίσω από τις κλειστές πύλες του πολυτελούς ακινήτου.

Το όνομα του Τζέφρι Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμια αναστάτωση, με τις καταγγελίες να αγγίζουν πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες και μέλη της διεθνούς ελίτ, ενώ οι πρόσφατες αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο σοκαριστικούς ισχυρισμούς για όσα φέρεται να συνέβαιναν στο εσωτερικό του ράντσου.

Η έπαυλη του Επστάιν και οι σοκαριστικές καταγγελίες



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η έπαυλη των 7.500 στρεμμάτων, γνωστή και ως «Playboy Ranch», φέρεται να λειτουργούσε ως ιδιωτικό καταφύγιο του Τζέφρι Επστάιν, όπου – σύμφωνα με μαρτυρίες – λάμβαναν χώρα συστηματικές πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.





Αν και οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ερευνήσει ακίνητα του Τζέφρι Επστάιν στη Νέα Υόρκη, στο Palm Beach και στο ιδιωτικό του νησί Little St James, δεν υπάρχει ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη έρευνα στο «Zorro Ranch»

Μαρτυρίες που περιλαμβάνονται σε δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε εκφράσει την πρόθεση να δημιουργήσει μια «γενετικά ανώτερη» γενιά παιδιών, χρησιμοποιώντας το ίδιο του το DNA.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς, είχε μιλήσει σε επιστήμονες και επενδυτές για ένα σχέδιο κατά το οποίο γυναίκες θα γονιμοποιούνταν στην απομονωμένη ιδιοκτησία. Οι καταγγελίες αυτές, αν και ακραίες, συνδέονται με τη γνωστή του εμμονή με την ευγονική.

Παράλληλα, σε άλλα σημεία του ρεπορτάζ γίνεται λόγος για ακόμη πιο βαριές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να «έθαψε κορίτσια που στραγγαλίστηκαν κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης» στην ευρύτερη περιοχή του ράντσου.



Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ωστόσο εντείνουν την πίεση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.







Το «Zorro Ranch» πωλήθηκε το 2023 σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετονομάστηκε σε San Rafael Ranch.

Ο νέος ιδιοκτήτης παραμένει άγνωστος, ενώ η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και νομικές αναταράξεις.

Παρά τον θάνατό του το 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης, τα ερωτήματα γύρω από τον Τζέφρι Επστάιν και το δίκτυο των επαφών του παραμένουν ανοιχτά.

Οι έρευνες συνεχίζονται και το «Zorro Ranch» εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και σκοτεινά κεφάλαια της υπόθεσης.



Πηγή: Πρώτο Θέμα