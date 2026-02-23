Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Αντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι υποστηρίζει τις εκκλήσεις για τον αποκλεισμό του πρώην πρίγκιπα από την γραμμή διαδοχής στον βρετανικό θρόνο έπειτα από την σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ, ο αυστραλός πρωθυπουργός γράφει: «Η κυβέρνησή μου θα αποδεχόταν κάθε πρόταση που θα αποσκοπούσε στον αποκλεισμό του από την γραμμή διαδοχής».

«Πρόκειται για σοβαρές αιτιάσεις και οι Αυστραλοί τις παίρνουν σοβαρά υπ' όψιν», γράφει ο Αντονι Αλμπανέζι σχετικά με τις σχέσεις του Αντριου με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστιν.

Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προωθήσει νόμο για την εξαίρεση του Αντριου Μάουνμπάτεν-Ουίνδσορ από την σειρά διαδοχής μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα βάσει της υποψίας για παράβαση καθήκοντος στην άσκηση δημοσίων καθηκόντων.

Επειτα από τις αποκαλύψεις που προέρχονται από το περιεχόμενο των φακέλων Επστιν, ο βασιλιάς Κάρολος Γ' είχε ήδη αφαιρέσει τους πριγκιπικούς τίτλους από τον μικρότερο αδελφό του και στην συνέχεια τον απέκλεισε από την κατοικία του στο Ουίνδσορ.

Ομως, ο Αντριου παραμένει όγδοος στην γραμμή διαδοχής στον βρετανικό θρόνο, μετά την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, κόρη του πρίγκιπα Χάρι.

Μετά την σύλληψη του Αντριου, ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε στην δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της».

Ο Αλμπανέζι, ο οποίος είναι ρεπουμπλικανός, δηλώνει στην επιστολή του προς τον Κιρ Στάρμερ ότι συμφωνεί με τον βασιλιά.

«Η δικαιοσύνη πρέπει πλέον να πάρει τον δρόμο της και μία πλήρης, δίκαιη και προσήκουσα έρευνα πρέπει να διεξαχθεί», γράφει.

Κατά το συνταγματικό δημοψήφισμα του 1999, οι Αυστραλοί απέρριψαν την μετατροπή της μοναρχίας σε κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Η Αυστραλία υπήρξε βρετανική αποικία επί 100 χρόνια και απέκτησε την ανεξαρτησία της ντε φάκτο το 1901. Παραμένει συνταγματική μοναρχία στο πλαίσιο της οποίας οι εξουσίες του Καρόλου Γ' ασκούνται από έναν γενικό κυβερνήτη.



Πηγή: ΚΥΠΕ