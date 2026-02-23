Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παγώσει σήμερα την διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με την οποία οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκαν παράνομοι, δήλωσαν πολλοί Ευρωβουλευτές εν όψει της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης Μπερντ Λάνγκε, ανακοίνωσε χθες ότι κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης θα προτείνει την διακοπή της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ. Σήμερα, οι εκπρόσωποι των βασικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου επιβεβαίωσαν ότι θα υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση.

Νωρίτερα, το Bloomberg ⁠News μετέδωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο της πρόγραμμα περί δασμών.



Πηγη: ΚΥΠΕ