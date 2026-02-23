Τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση παγκοσμίως, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, επικαλούμενος εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και καταστροφικά δεινά πολιτών στις συγκρούσεις στο Σουδάν, τη Γάζα και την Ουκρανία.

«Το κράτος δικαίου υπερισχύει της κυριαρχίας της βίας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μιλώντας κατά την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Σε όλο τον κόσμο, τα ανθρώπινα δικαιώματα σημειώνουν οπισθοδρόμηση και καταγράφονται πιέσεις με συστηματικό τρόπο και σκόπιμα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ