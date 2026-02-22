Το Ιράν συμφώνησε σε μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατ. ευρώ (589 εκατ. δολαρίων) με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων, μετέδωσαν οι Financial Times την Κυριακή.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, προβλέπει ότι η Ρωσία θα παραδώσει στο Ιράν 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης τύπου «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» μέσα σε διάστημα τριών ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ρωσικά έγγραφα που διέρρευσαν και περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας, καθώς και πηγές με γνώση της συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr