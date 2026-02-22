Περίπου 63 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ αναμένουν ξανά ακραίες συνθήκες χιονιού. Από το Τενεσί έως το Μέιν, κάτοικοι στη Φιλαδέλφεια, Βοστώνη και Νέα Υόρκη αναμένουν από 23 έως 50 εκατοστά χιονιού.

Σύμφωνα με τις καιρικές προβλέψεις περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται εν αναμονή για χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και το Κονέκτικατ, ενώ σε άλλες περιοχές θα επικρατήσουν επίσης ακραίες θερμοκρασίες.

Η χιονόπτωση αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή τα ξημερώματα, με έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου να πλήττουν τα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, καθώς και τα Απαλάχια. Ψυχρή βροχή θα συνεχιστεί σε τμήματα της χώρας έως την Κυριακή το βράδυ.

Το βράδυ της Κυριακής οι συνθήκες ευνοούν ταχεία ενίσχυση του φαινομένου έως το πρωί της Δευτέρας, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε ριπές ανέμου άνω των 80 χλμ./ώρα που θα ξεκινήσουν από το Ντέλαγουερ και θα φτάσουν έως τη νότια Νέα Αγγλία. Οι σοβαρότερες επιπτώσεις αναμένονται κατά μήκος των ακτών, όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα από τμήματα του Ντέλαγουερ έως το Κονέκτικατ.

Στη Νέα Υόρκη, η χιονόπτωση αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Κυριακής και να ενταθεί το απόγευμα και τη νύχτα, με πιθανή ένταση έως 5 εκατοστά ανά ώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Δήμαρχος της πόλης Ζ. Μαμντάνι προειδοποίησε ότι η πόλη ενδέχεται να καλυφθεί από έως και 50 εκατοστά χιονιού, καθιστώντας τη μετακίνηση της Δευτέρας «εξαιρετικά επικίνδυνη». Ενεργοποιήθηκε επίσης το σχέδιο «Code Blue» για την προστασία των αστέγων.

«Ζητώ από όλους τους Νεοϋορκέζους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις για την ασφάλειά τους», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ κήρυξε το Σάββατο κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλές κομητείες, συμπεριλαμβανομένων των Όλμπανι και Νέας Υόρκης, ενόψει της καταιγίδας. Ενεργοποίησε επίσης την Εθνοφρουρά της Πολιτείας για να συνδράμει στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το μεσημέρι της Κυριακής. Προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα εκδόθηκαν και για τις παράκτιες περιοχές, για πρώτη φορά από το 2022.

Η Σέριλ κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τους δρόμους. «Σήμερα είναι η ημέρα για να προμηθευτείτε νερό και τρόφιμα, ώστε να μπορέσετε να μείνετε εκτός δρόμων αύριο και τη Δευτέρα», ανέφερε.

Στην περιοχή της Ουάσιγκτον και της Βαλτιμόρης αναμένονται 8 έως 15 εκατοστά χιονιού, κυρίως το βράδυ της Κυριακής.

Το πρωί της Δευτέρας προβλέπεται έντονη χιονόπτωση κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Ι-95 από την Ουάσιγκτον έως τη Βοστώνη.

Οι χιονοπτώσεις θα εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα, παραμένοντας περισσότερο σε τμήματα της Μασαχουσέτης και του Μέιν. Παρά τη σταδιακή ύφεση, ισχυροί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν σε όλη τη Βορειοανατολική περιοχή.

Η χιονοθύελλα πλήττει την περιοχή τη στιγμή που ο πάγος από προηγούμενο σύστημα, στα τέλη του περασμένου μήνα, μόλις είχε αρχίσει να λιώνει. Το προηγούμενο σύστημα επηρέασε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ και προκάλεσε τουλάχιστον 50 θανάτους, εκ των οποίων περισσότεροι από 10 στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαμντάνι προειδοποίησε επίσης ότι η καταιγίδα αυτού του Σαββατοκύριακου ενδέχεται να είναι χειρότερη για την πόλη από την προηγούμενη. «Υπάρχει η πιθανότητα οι συνθήκες να είναι ακόμη πιο επικίνδυνες από αυτές που αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη φορά», δήλωσε.

Πλημμυρικά φαινόμενα είναι επίσης πιθανά σε τμήματα της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.



Πηγή: ΚΥΠΕ