Ομάδες διάσωσης εντόπισαν και ανέσυραν νεκρό τον τελευταίο από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, γράφοντας έτσι τον επίλογο μιας από τις φονικότερες χιονοστιβάδες που σημειώθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας όπου συνέβη η τραγωδία.

Η χιονοστιβάδα προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης κοντά στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή που ξεπερνά τα 2.700 μέτρα, κοντά στη λίμνη Τάχο, η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του βουνού στη βόρεια Καλιφόρνια.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την απώλεια όσων χάθηκαν. Οι σκέψεις μας είναι κοντά στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε η Σάναν Μουν, σερίφης της κομητείας Νεβάδα.

Μια 15μελής ομάδα, αποτελούμενη από ένδεκα σκιέρ και τέσσερις επαγγελματίες οδηγούς βουνού, ξεκίνησε την Κυριακή για τριήμερη εκδρομή σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Ο θάνατος παραμόνευε την Τρίτη, όταν τους παρέσυρε χιονοστιβάδα.

Έξι επιζώντες – πέντε εκδρομείς κι ένας οδηγός – κάλεσαν βοήθεια. Όμως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες με σχεδόν μηδενική ορατότητα, καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης κι άλλων χιονοστιβάδων, εμπόδισαν για αρκετές ώρες τα σωστικά συνεργεία να φθάσουν στο σημείο.

Την ώρα που οι οικογένειες των θυμάτων αναζητούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά την απόφασή της ομάδας να αψηφήσει τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδώσει εδώ και μέρες οι αρχές για κύμα κακοκαιρίας που συνοδευόταν από έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ