Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο την απόφασή του να αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.





Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξήγησε ότι αποφάσισε να αυξήσει τον δασμό στο «πλήρως επιτρεπόμενο και κατοχυρωμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».

«Κατά τους επόμενους λίγους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπτούς δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να Κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!!», υποστήριξε.



Πηγή: skai.gr